«Северный десант» вернулся в Иркутск

23 июня участники культурного проекта «Северный десант» вернулись из города Мирный в Иркутск. Буквально через пару часов после прибытия в столицу Восточной Сибири столичные гости приняли участие в подведении итогов областного конкурса видеофильмов среди замещающих семей «Моя приемная семья». По признанию самих артистов, это мероприятие потрясло их не менее, чем встречи с жителями отдаленных районов Иркутской области и Якутии. Актёр Эвклид Кюрдзидис, который во второй раз принимает участие в этом подведении итогов, отметил уникальность конкурса и его огромную воспитательную и гуманистическую силу. Артисты с удовольствием вручили награды победителям в четырех номинациях: «Семейная история», «Семейный праздник», «Семейное хобби», «Семейное путешествие».

фто: оргкомитет «Северного десанта»

Ну а позже, уже вечером в субботу в зале кинотеатра «Художественный» состоялся концерт-закрытие проекта «Северный десант» этого года. В концерте приняли участие все приглашенные участники проекта:

Ия Нинидзе, грузинская и российская актриса театра и кино, певица, народная артистка Грузии, более 60 кинопроектов.

Светлана Тома, российская и молдавская актриса театра и кино, заслуженная артистка России, народная артистка Молдавии, 71 кинопроект.

Эвклид Кюрдзидис, заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Южная Осетия, 67 кинопроектов.

Александр Носик, российский актер театра и кино, телеведущий, 45 кинопроектов.

Концерт-творческая встреча длился больше двух часов. Каждый из актеров в течение получаса презентовал свой творческий путь, а зрители имели возможность задать вопросы артистам и получить искренние ответы звезд театра и кино.

Организаторы культурного проекта «Северный десант» выражают огромную благодарность генеральному партнеру проекта – ООО «Иркутская нефтяная компания». (ген. директор Марина Владимировна Седых), официальному партнеру – ООО «СИБНА» (ген. директор Сергей Петрович Глухов), деловым партнерам ООО «Московский тракт» (ген. директор Олег Владимирович Леонов) и ООО «Киренский речной порт» (ген. директор Николай Степанович Труфанов), а также партнерам «Северного десанта» в этом году: АО «Труд», ООО «Саянский бройлер», администрациям МО «Город Саянск» (О.В. Боровский), УКМО (Т.А. Климина), МО «Киренский район»(К.В. Свистелин), МО «Город Ленск» (А.А. Хорунов), МО «Ботуобуйинский наслег» (З.Х. Данилова), МО «Мирнинский район» (Р.Н. Юзмухаметову) и др.

Напомним, «Северный десант» – культурный проект, во время которого группа известных артистов театра и кино посещает отдаленные города и поселки Иркутской области с творческими встречами, мастер-классами и концертами. В этом году в маршрут «Северного десанта» включены несколько объектов на территории соседней Якутии. Генеральным спонсором и партнером «Северного десанта» является ООО «Иркутская нефтяная компания».