Рейс Иркутск — Москва запустила авиакомпания «Алроса»

Авиакомпания «Алроса» начинает совершать перелеты из Иркутска в Москву. Об этом сообщило ИА «Ирк.ру» со ссылкой на информацию на странице авиакомпании в Facebook.

В публиккации говорится. что условия перевозчика более чем заманчивы, поскольку расстояние между креслами в салоне больше среднего, а меню бортового питания – одно из лучших в России, что подтверждено рейтингом сервиса Туту.ру и отзывами более 22 тысяч пассажиров.

Шестичасовые перелеты из Иркутска в Москву будут выполняться на Boeing 737-700. Минимальная цена билета составит 11 тысяч рублей.

Вылеты из Иркутска осуществляются на по понедельникам в 6:10 и субботам в 10:35. Из Москвы – по пятницам в 22:20 и воскресеньям в 20:00.



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