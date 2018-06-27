Солид Банк предоставляет автокредит с низкой ставкой от 8,99% годовых

Лето – пора отпусков, поездок на природу, на дачу и прочих автопутешествий. Самое удачное время для покупки машины!
Солид Банк предоставляет возможность приобрести автомобиль своей мечты в кредит с низкой ставкой от 8,99% годовых.
Основные преимущества Автокредита в Солид Банке:
- низкая ставка
- доступный размер первоначального взноса
- возможность оформления кредита без подтверждения дохода
- КАСКО – не обязательно!
Подобные условия Автокредита
Оформить заявку на Автокредит можно на сайте банка или в любом офисе АО "Солид Банк".