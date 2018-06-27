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Солид Банк предоставляет автокредит с низкой ставкой от 8,99% годовых

27 июня 2018

Лето – пора отпусков, поездок на природу, на дачу и прочих автопутешествий. Самое удачное время для покупки машины!

Солид Банк предоставляет возможность приобрести автомобиль своей мечты в кредит с низкой ставкой от 8,99% годовых.

Основные преимущества Автокредита в Солид Банке:

  • низкая ставка
  • доступный размер первоначального взноса
  • возможность оформления кредита без подтверждения дохода
  • КАСКО – не обязательно!

Подобные условия Автокредита

Оформить заявку на Автокредит можно на сайте банка или в любом офисе АО "Солид Банк".


/ СИА /
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Предложения месяца:

Солид Банк. Кредит "Рефинансирование кредитов других банков".
Сумма кредита от 35 000  до 3 000 000 рублей  от 13 месяцев до 5 лет. Ставка от 10.99% годовых
Выгода кредита: до 800 000 рублей - без обеспечения.
Акция: период проведения акции до 01 августа 2018 года, включительно!

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