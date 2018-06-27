Солид Банк предоставляет автокредит с низкой ставкой от 8,99% годовых

Лето – пора отпусков, поездок на природу, на дачу и прочих автопутешествий. Самое удачное время для покупки машины!



Солид Банк предоставляет возможность приобрести автомобиль своей мечты в кредит с низкой ставкой от 8,99% годовых.



Основные преимущества Автокредита в Солид Банке:

низкая ставка

доступный размер первоначального взноса

возможность оформления кредита без подтверждения дохода

КАСКО – не обязательно!

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Оформить заявку на Автокредит можно на сайте банка или в любом офисе АО "Солид Банк".