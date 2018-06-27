Ольга Суворова назначена заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

Заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначена Ольга Суворова.



Ольга Суворова окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». В АО «Россельхозбанк» работает с 2010 года, с ноября 2011 года являлась директором Департамента рисков. До прихода в Россельхозбанк занималась анализом рисков в ОАО Банк ВТБ.



В должности заместителя Председателя Правления Ольга Суворова будет курировать вопросы организационного и методологического обеспечения кредитного процесса, работы с залогами, сопровождения кредитных операций, управления рисками.