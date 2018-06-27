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Ольга Суворова назначена заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

27 июня 2018

Заместителем Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначена Ольга Суворова.

Ольга Суворова окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». В АО «Россельхозбанк» работает с 2010 года, с ноября 2011 года являлась директором Департамента рисков. До прихода в Россельхозбанк занималась анализом рисков в ОАО Банк ВТБ. 

В должности заместителя Председателя Правления Ольга Суворова будет курировать вопросы организационного и методологического обеспечения кредитного процесса, работы с залогами, сопровождения кредитных операций, управления рисками.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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