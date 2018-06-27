РСХБ направил в экономику Курганской области 31,5 млрд рублей

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правления Россельхозбанка Бориса Листова с Губернатором Курганской области Алексеем Кокориным. Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия, в частности, комплексной поддержки Банком экономики региона, а также наметили новые перспективы сотрудничества.



Россельхозбанк работает в Курганской области с 2001 года, кредитуя предприятия агропромышленного комплекса, в том числе на проведение сезонных работ и инвестиционные цели, а также принимает участие в реализации программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых. С января текущего года на поддержку агропромышленного комплекса области Банк направил более 850 млн рублей, что на 15% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Кроме того, РСХБ активно развивает направление розничного бизнеса – в 2018 году населению региона было выдано порядка 700 млн рублей заемных средств, что на 51% больше, чем в прошлом году.



«Курганская область – регион, в котором сосредоточено значительное количество промышленных, в том числе перерабатывающих предприятий. Россельхозбанк активно сотрудничает с организациями приоритетных отраслей экономики, в первую очередь АПК, и предоставляет широкий спектр современных банковских услуг населению. Всего с начала своей деятельности РСХБ инвестировал в экономику области 31,5 млрд рублей, из них 21,1 млрд рублей было направлено в отрасль АПК», – отметил глава РСХБ Борис Листов.