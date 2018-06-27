«Публичные выступления» и «Разбор бизнеса по методу Типология»— новые семинары в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-семинарах: «Публичные выступления» и «Разбор бизнеса по методу «Типология». Семинары состоятся на неделе с 25 по 29 июня 2018 года. Участие в вебинарах бесплатное.

Зарегистрироваться на оба мероприятия можно по ссылке.

В среду, 27 июня в 14:00 (МСК), состоится онлайн-семинар Университета бизнеса «Публичные выступления».

Ольга Ходакова — педагог высшей категории по технике речи и ораторскому искусству, член Российской Общественной Академии голоса, руководитель собственной студии имиджа речи и постоянный преподаватель Университета бизнеса — поделится лайфхаками для продуктивных публичных выступлений, без которых не обойтись предпринимателю или бизнесмену:

как исправить зажатость и полюбить выступать

что делать, если во время выступления забыли текст

как не бояться вопросов

для чего нужно учиться публичному выступлению

и другие секреты успешного выступления

Онлайн-формат семинара позволит Вам задать все интересующие вопросы.

А в пятницу, 29 июня в 15:00 (МСК), приглашаем Вас присоединиться к онлайн-семинару Университета бизнеса «Разбор бизнеса по методу Типология.

Семинар проведет автор метода, эксперт по аудиту бизнес-процессов, системе продаж и повышению конверсии Алан Торчинов.

В рамках семинара Алан Торчинов разберёт бизнес одного из наших слушателей по своему авторскому методу и проанализирует психотип собственника. Кроме того, преподаватель на основе этих данных составит портрет клиента, а также даст рекомендации по наполнению сайта и работе с целевой аудиторией бизнеса.

Подать заявку на разбор можно заранее, отправив письмо на почту univer@uralsib.ru.

Во время эфира вы сможете задать любой вопрос преподавателю по теме семинара.