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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 лучших карт Mastercard Standard в евро

27 июня 2018

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-5 рейтинга лучших пластиковых карт Mastercard Standard в евро, подготовленного банковским порталом Bankchart. Эксперты проанализировали предложения 30 крупнейших российских банков, в результате чего было выбрано 15 карточных продуктов, ранжированных по величине годовых расходов на выпуск и обслуживание карты. Карта Mastercard Standard от УРАЛСИБа заняла 4-ю позицию в рейтинге.

В мае Банк УРАЛСИБ обновил линейку карт и пакетов услуг для розничных клиентов, а также запустил новую программу лояльности «УРАЛСИБ Бонус» с широкими возможностями. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления карт и пакета услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ СИА /
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