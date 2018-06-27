ПАО Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам АО «Банк Воронеж»

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО «Банк Воронеж».
С 27 июня 2018 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам) и вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности в уполномоченных подразделениях.
ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам АО «Банк Воронеж в Москве, Московской обл., Воронежской обл., Калужской обл., г. Санкт-Петербурге, Владимирской обл., Тверской обл., Республике Дагестан, Алтайском крае, Нижегородской обл.
Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать».
Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».
Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.
Таким образом, если вкладчик, имел несколько вкладов (счетов) в АО «Банк Воронеж», возмещение выплачивается по каждому из вкладов (счетов) пропорционально их размерам, но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей.