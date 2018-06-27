ВТБ в Новосибирске кредитует ведущего регионального поставщика черного металла

ВТБ в Новосибирске заключил с ООО «МСВ» кредитные соглашения на общую сумму 1 млрд рублей. Средства предназначены для пополнения оборотных средств компании. Также банк предоставляет предприятию гарантию исполнения платежа в размере 150 млн рублей.

Руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «ВТБ оказывает поддержку предприятиям, ориентированным на качественное развитие и расширение географических границ бизнеса. Уверен, что поддержка банка послужит еще более эффективной работе компании „МСВ“, обеспечению бесперебойных поставок продукции контрагентам, укреплению тем самым позиций предприятия на рынке черной металлургии, а также развитию отрасли в целом».

Директор ООО «МСВ» Евгений Дуброва прокомментировал: «Компании с объемом бизнеса, как у нас, широкой географией покупателей и поставщиков постоянно требуются оборотные ресурсы. Без этого развитие бизнеса невозможно. Поэтому мы заинтересованы в сотрудничестве с такой надежной финансовой структурой, как ВТБ, которая может предложить решение наших задач с учетом особенностей бизнеса и комфортную кредитную ставку».

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