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Связь-Банк стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка» за услуги для клиентов

27 июня 2018

Новосибирский филиал Связь-Банка стал лауреатом конкурса продукции услуг и технологий «Новосибирская марка» в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов».

Ежегодная премия учреждена в 2002 году постановлением мэра Новосибирска и вручается за производство качественных и безопасных товаров и предоставление высококлассных услуг.

«Вручение этой почетной городской награды для нашего филиала – большая честь! – отметил управляющий Новосибирским филиалом Связь-Банка Алексей Круковец. – То, что мы были удостоены «Новосибирской марки» говорит как о качестве продуктов и услуг нашего Банка, так и о том, что жители города нам доверяют». 

Главный организатор конкурса – Новосибирская городская торгово-промышленная палата. Компании-победители занесены на Городскую доску почета.


/ СИА /
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