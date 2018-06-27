Связь-Банк стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка» за услуги для клиентов

Новосибирский филиал Связь-Банка стал лауреатом конкурса продукции услуг и технологий «Новосибирская марка» в номинации «За предоставление комплекса услуг для клиентов».

Ежегодная премия учреждена в 2002 году постановлением мэра Новосибирска и вручается за производство качественных и безопасных товаров и предоставление высококлассных услуг.

«Вручение этой почетной городской награды для нашего филиала – большая честь! – отметил управляющий Новосибирским филиалом Связь-Банка Алексей Круковец. – То, что мы были удостоены «Новосибирской марки» говорит как о качестве продуктов и услуг нашего Банка, так и о том, что жители города нам доверяют».

Главный организатор конкурса – Новосибирская городская торгово-промышленная палата. Компании-победители занесены на Городскую доску почета.