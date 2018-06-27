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Промсвязьбанк начал выдавать кредиты по программе «Военная ипотека»

27 июня 2018

С 25 июня кредиты по программе «Военная ипотека» выдаются в офисах Промсвязьбанка в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. В ближайшее время такие кредиты будут доступны для военнослужащих во всех офисах Промсвязьбанка.

В рамках специальной госпрограммы военнослужащие могут оформить кредит на покупку квартир на первичном и вторичном рынке, а также рефинансировать уже существующий ипотечный кредит. Процентная ставка по новым кредитам и ссудам на рефинансирование составит от 9,0 до 9,3% годовых в зависимости от суммы первоначального взноса или соотношения кредит/залог.

«Содействие военно-промышленному комплексу - одна из приоритетных задач Промсвязьбанка как уполномоченного банка для реализации гособоронзаказа, — говорит руководитель блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев. - Мы стремимся предложить военнослужащим лучшие банковские продукты и условия. Запуск программы "Военная ипотека" — это важный шаг на пути создания специализированной продуктовой линейки для розничных клиентов сегмента ВПК. В перспективе мы рассчитываем занять лидирующие позиции в этом направлении».

Подробнее с условиями программы «Военная ипотека» Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте.


/ СИА /
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