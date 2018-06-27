Клиентам банка «Союз» доступна оплата кредитов и пополнение карт в терминалах Элекснет

Клиенты банка «Союз», воспользовавшись терминалами Элекснет в регионах*, могут без комиссии пополнять счета и карты банка, в т.ч. для обслуживания кредитов.

Для пополнения счета/карты банка "Союз" плательщику достаточно на любом из 2,3 тысяч терминалов Элекснет в разделе «Банки и кредиты» выбрать «Банк СОЮЗ», указать номер счета или номер карты и внести деньги. Платежи производятся в рублях РФ на счета, открытые в рублях РФ. Зачисление денежных средств на счет банка "Союз" происходит не позднее следующего рабочего дня.

В терминалах, расположенных в городах: Москва, Арзамас, Братск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саянск, Сочи, Томск, Тюмень, Усть-Лабинск – взимается комиссия 1,5% от суммы. В прочих городах – без взимания комиссии.

*за исключением городов: Москва, Арзамас, Братск, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саянск, Сочи, Томск, Тюмень, Усть-Лабинск. В данных городах взимается комиссия.