«В мировоззрении частных инвесторов произошел качественный поворот»

Финансовая группа БКС – одна из крупнейших инвестиционных компаний России – отмечает свое 23-летие. За эти годы небольшая брокерская фирма из Новосибирска превратилась в мощную компанию, которая вышла на международный уровень, завоевала доверие и признание профессионального сообщества и сотен тысяч клиентов. Мы беседуем с управляющим офисом «БКС Премьер»[1] в Иркутске Эдуардом Семеновым о том, как эволюционируют частные инвестиции в России и на что делает ставку компания в работе с клиентами.

- С какими результатами БКС встречает 23-летие?

С каждым новым днем рождения у нас прибавляются поводы для радости, и этот год не стал исключением. В середине июня Компания БКС стала победителем национального конкурса «Элита фондового рынка» сразу в четырех номинациях - «Компания рынка акций», «Компания срочного рынка», «Компания валютного рынка» и «Брокерская компания года»[2].

Столь высокая оценка профессионального сообщества говорит о многом. Фактически с 2015 года мы смогли удвоить нашу клиентскую базу и в начале 2018 года вышли на первое место по количеству клиентов, зарегистрированных на Московской Бирже. Число клиентов БКС превысило 300 тысяч человек[3]. Компания продолжает наращивать инвестиции в развитие бизнеса: если в прошлом году их объем составлял 2 млрд рублей, то в текущем - уже порядка 5 млрд.

- Какие стратегические цели стоят перед компанией в будущем?

В рамках стратегии БКС до 2022 года предполагается более чем трехкратный рост объема клиентских активов - до 1 трлн рублей, а также пятикратный рост числа клиентов - до 1,5 млн человек. Основную ставку мы продолжим делать на высокие технологии, инновационные продукты и персонифицированный сервис.

- Что, на ваш взгляд, способствует развитию частных инвестиций в регионе и в стране в целом?

Это главным образом три фактора - низкая инфляция, стремительная эволюция финансовых технологий и государственные меры, направленные на развитие прослойки частных инвесторов.

Стабильная низкая инфляция позволяет увеличивать число долгосрочных инвесторов, стимулирует спрос на инвестиционные продукты, способствует появлению «длинных» денег в экономике. Благодаря высоким технологиям инвестиции становятся людям ближе, доступнее и понятнее, эти технологии открывают и перед инвестиционными компаниями, и перед их клиентами новые возможности. Появляются все более удобные и безопасные мобильные банки, приложения для инвестиций, планирования персональных финансов и т.д. Кроме того цифровизация сокращает разрыв в финансовой осведомленности между жителями мегаполисов и отдаленных уголков России.

Государство в свою очередь адаптирует законодательство для скорейшего внедрения в жизнь этих новых возможностей. Среди таких мер - удаленная идентификация клиентов, система льготных индивидуальных счетов, льготная система налогообложения для российских облигаций.

- А меняется ли что-то в самих клиентах, в их мировоззрении?

Да, причем в последние 2-3 года перемены эти особенно заметны, можно сказать, что в мировоззрении частных инвесторов произошел качественный поворот. Все большему числу людей интересно структурировать свои финансы, все больше хочет разобраться в своем текущем положении, осознать свои цели и начать движение к ним при поддержке финансового советника.

Люди узнают не только о том, что инвестиции должны иметь четкую цель, о том, что такое Персональное финансовое планирование - технология, лежащая в основе идеологии нашей работы с клиентами. Они узнают о новых финансовых инструментах, новых технологиях работы с личными финансами и мы стараемся предвосхитить эти тенденции, предложить их нашим клиентам в числе первых.

- По вашим наблюдениям, какие инвестиции сегодня «в тренде»?

Наши клиенты – очень разные. Некоторые приходят к нам для того, чтобы совершать операции на рынке акций, другие находятся в поисках более консервативных инвестиций с минимальным личным участием. Для каждого из них оказывается «в тренде» то, что наиболее соответствует его жизненным целям.

Поэтому мы разрабатываем клиентам персональные финансовые планы - стратегии, отвечающие на вопрос «как наиболее продуктивно прийти к достижению финансовых целей». В свою очередь, для реализации этих стратегий мы регулярно отслеживаем самые актуальные идеи финансовых рынков.

- Какую роль выполняют финансовые советники БКС «Премьер» в достижении клиентских целей?

Финансовый советник «БКС Премьер» – это специалист, который помогает клиентам компании сориентироваться в мире финансовых продуктов. Главная его задача – выстроить с клиентом долговременные отношения, чтобы, подобно семейному доктору, заботиться о здоровье его финансов. Разумеется, при этом клиент может полностью доверить своему финансовому «врачу» свое финансовое «здоровье».

Подобная практика широко распространена в западных странах, где финансовые советники есть практически у каждого. Опыт таких профессионалов позволяет не только грамотно инвестировать свой капитал, но и существенно экономить время, а сотрудничество с надежной компанией обеспечивает определенные гарантии.

Финансовое консультирование в БКС Премьер начинается с определения риск-профиля, исходя из предпочтений, количества свободного времени и опыта клиента. Затем эти сведения обрабатывает специально созданная программа, и по итогам анализа финансовый советник рекомендует инвестиционные программы, подходящие конкретному частному инвестору. Работая с персональным консультантом, можно найти кратчайший путь к достижению финансовых целей.