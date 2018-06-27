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Братчанку сняли с авиарейса за 180 тыс. рублей долга по кредиту

27 июня 2018

Братчанку остановили на пограничном контроле в аэропорту Красноярска и сняли с авиарейса, следующего в Китай, за неоплаченный кредит в размере 180 тыс. рублей.

Гражданка С. проигнорировала предупреждение судебных приставов о добровольном исполнении решения суда об оплате задолженности в размере 180 тыс. рублей в пользу банка., в связи с чем судебные приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.  Зная об этом, братчанка приобрела турпутевку в Китай. При прохождении пограничного контроля в аэропорту г. Красноярска ей было отказано в регистрации на рейс. 

 


/ СИА /
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