Братчанку сняли с авиарейса за 180 тыс. рублей долга по кредиту

Братчанку остановили на пограничном контроле в аэропорту Красноярска и сняли с авиарейса, следующего в Китай, за неоплаченный кредит в размере 180 тыс. рублей.

Гражданка С. проигнорировала предупреждение судебных приставов о добровольном исполнении решения суда об оплате задолженности в размере 180 тыс. рублей в пользу банка., в связи с чем судебные приставы вынесли постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального УФССП России. Зная об этом, братчанка приобрела турпутевку в Китай. При прохождении пограничного контроля в аэропорту г. Красноярска ей было отказано в регистрации на рейс.