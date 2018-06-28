Ростелеком: «Если сервисы устаревают, вся система начинает терять деньги»

Традиционных моделей оптимизации процессов уже недостаточно, в то время как сервисный подход позволяет инновационным компаниям менять целые отрасли. Об этом, а также об информационной безопасности шла речь на конференции по цифровой экономике, организованной в Иркутске ПАО «Ростелеком». Портал SIA.RU записал несколько цитат с мероприятия.

Фото А. Федоров

О глобальных трендах

Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»:

«За последние десять лет произошли глобальные технологические изменения: мы видим глубочайшее проникновение интернета во все сферы жизни; вычислительные мощности сегодня позволяют хранить и обрабатывать гигантские объемы информации; развитие мобильных сетей достигло такого уровня, что мы можем входить в интернет там, где раньше и представить себе не могли. Эти три глобальных тренда влияют на все отрасли экономики. В первую очередь на финансы, медиа и услуги. Цифровизация тяжелых отраслей, таких как нефть, газ, машиностроение, энергетика – всего лишь вопрос времени».

Фото А. Федоров

О цифровизации транспорта

Сергей Тен, депутат Государственной думы, президент ассоциации «Цифровая Эра Транспорта»:

«Цифровизация транспорта – это отдельная отрасль или даже межотраслевая история, потому что машины скорой помощи, пожарных и коммунальных служб – это то, чем можно и нужно эффективно управлять. В крупных городах власть развивают каршеринг и службы такси для того, чтобы снижать интенсивность движения. Пора признать: городам не под силу обеспечить такое количество стоянок, которое требуется владельцам личного автотранспорта. Для решения транспортных задач недостаточно строить парковки и новые дороги: необходимо управлять транспортными потоками».

О трансформации бизнеса

Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративными и государственными сегментами ПАО «Ростелеком»:

«Скорость изменений катастрофически возрастает. Появляются совершенно новые конкуренты, которые приходят совсем из других отраслей. Компании вынуждены повышать эффективность. Появляется сервисная модель, когда бизнес тратит деньги не на дорогую технику, а инвестирует в сервисы. Необратимость изменений приводит к технологическому взрыву, когда все это скопление технологий, процессов, новые рынки формируют ситуацию, при которой радикально будут меняться бизнес-модели. Очень важно следить за этим. Потому что если ваши, наши сервисы устаревают, вся система начинает терять деньги».

Фото А. Федоров

Об эффективности бизнеса

Руслан Ким, компания «Фармасинтез»:

«Сервисная модель – это то, чего мы ждали очень долго. Для любой компании, которая находится на активном инвестиционном этапе, важна каждая сэкономленная копейка, направленная на профильную деятельность. К примеру, ‘Фармасинтез’ разрабатывает новый препарат и проводит клинические исследования. Это серьезный объем работ, который требует не только больших денег, но и информационных возможностей. Крупный бизнес тратит много денег на покупку своих серверов, оборудования, на обслуживание закрытых систем. Поэтому сервисная модель с возможностями для аутсорсинга, которые предоставляет федеральный оператор – это то что нужно».

Фото А. Федоров

Об информационной безопасности

Игорь Ляпунов, вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком»:

«Информационная безопасность – это не забор вокруг вашей компании – это порядок в вашей IT-системе: устанавливаемые обновления, работающие антивирусы, администраторы, которые аккуратно открывают и запрещают доступы. Проблема в том, что компании устанавливают средства защиты и перестают смотреть, что происходит дальше, функция мониторинга отходит на второй план. Со временем в информационных системах, обеспечивающих работу предприятий, появляются мостики, точки доступа в корпоративные сегменты и дальше в интернет».

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О важности общения

Артем Зиновьев, строительная компания «Эверест»:

«Наша группа компаний занимается строительством нежилых помещений и инженерных сетей, монтажными работами. С ‘Ростелекомом’ мы сотрудничаем по целому ряду направлений. Например, пользуемся услугой видеонаблюдения, а также всей структурированной кабельной системой. Мы признательны нашему партнеру за то, что он проводит такие мероприятия, рассказывает о новых полезных решениях и надеемся, что подобные встречи станут постоянными».

Подробнее о сервисной модели, предложенной Ростелекомом, а также о ключевых элементах безопасности информационной системы компании читайте в следующих материалах на сайте SIA.RU.