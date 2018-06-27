Памятник Ленину и танк «Иркутский комсомолец» вновь включены в список объектов культурного наследия

Фото: irkobl.ru

Памятник В. И. Ленину, расположенный на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса в областном центре, и танк Т-34 «Иркутский комсомолец» вновь включены в список объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Евгений Корниенко.

С момента установки – 1952 и 1967 годов – эти объекты имели статус памятников культурного наследия всесоюзного, после распада СССР – федерального значения. Из этого списка они были исключены в 1997 году Указом Президента Российской Федерации. В течение 21 года памятники не стояли на охране, это значит, что за их повреждение или снос никто не понёс бы наказания. По поручению Евгения Корниенко специалисты службы оформили необходимые документы, установили предметы охраны, определили границы обоих объектов. Приказами службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области памятник В. И. Ленину и танк Т-34 «Иркутский комсомолец» внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия. В течение двух месяцев будет проведена государственная историко-культурная экспертиза для их включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве памятников регионального значения.

Памятник В.И. Ленину был открыт 23 сентября 1952 года. Это бронзовая фигура, установленная на пьедестале из лабрадорита. Высота объекта – 11,5 м. Его проект выполнен скульптором Томским М.В. и архитектором Голубовским Л.Г. Танк Т-34 «Иркутский комсомолец» был установлен в память о подвиге горожан. В тяжелое военное время они собрали 12 миллионов 360 тысяч рублей на постройку двух танковых колонн, которые в 1942 и в 1943 годах были переданы на фронт. Боевая машина, которая стоит на постаменте в Иркутске, не входила в эти колонны, но тоже принимала участие в боях Великой Отечественной войны и дошла до Праги. Торжественное открытие памятника состоялось в День Победы, 9 мая, 1967 года.

– Оба памятника имеют большое историческое, культурное, мемориальное значение. Они рассказывают о нашей истории. Танк «Иркутский комсомолец» – знаковое место, которое связано с Великой Отечественной войной. К нему приходят ветераны, от него стартуют шествия в День Победы. Памятник Ленину в современное время символизирует примирение, уважение к прошлому нашей страны. Эти объекты нужно сохранять и передавать потомкам, – сказал Евгений Корниенко.