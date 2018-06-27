В новой школе No 19 будут обучаться около 1600 иркутских школьников

Фото: admirk.ru

​​В Иркутске завершается строительство нового здания школы № 19 с углубленным изучением отдельных предметов. На выездном совещании с участием мэра города Дмитрия Бердникова директор общеобразовательного заведения Светлана Большещапова рассказала, что уже сформировано 55 классов, в которых будут учиться около 1600 детей.

– Сегодня объект имеет высокую степень готовности. Работы практически завершены, подрядчики докладывают об отсутствии отставаний. В конце июля будет проведена контрольная проверка и сдача объекта. К 1 сентября, как и обещали, школа будет открыта , – подчеркнул мэр.

В учебных блоках идет покраска стен, монтаж оборудования. Продолжается благоустройство прилегающей территории. Здесь обустраивают тротуары, площадки для торжественных построений, подвижных игр и отдыха, спортивные пространства. Также будет выполнено озеленение и установлены малые архитектурные формы.

В соответствии с проектом новое трехэтажное здание состоит из семи блоков. Здесь предусмотрены учебные классы, специализированные кабинеты основной и старшей школы, помещения библиотеки и читального зала на 170 мест, актовый зал на 388 мест, зал для проведения форумов на 169 мест, планетарий, медицинские кабинеты, бассейн, многофункциональный спортзал, пищеблок, столовая на 425 мест, административные помещения. Кроме этого, здание оборудуют пассажирскими лифтами, в том числе для маломобильных групп граждан.

Напомним, что из-за аварийного состояния фундамента с 1 января 2016 года по решению мэра Иркутска в целях безопасности детей здание школы №19 (ул. Лермонтова, 279) было закрыто. В ноябре 2016 года его демонтировали, а в августе 2017 года приступили к возведению нового.