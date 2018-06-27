Еще 116 уведомлений на приобретение жилья выданы жителям Маракана Иркутской области

Продолжается работа по предоставлению жилищной субсидии гражданам, проживающим в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области. По заявлениям жителей выданы еще 116 уведомлений о возможности предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения. 45 первых уведомлений выданы 13 июня. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, что в соответствии с Законом Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки граждан, проживающих в поселке Маракан Бодайбинского района Иркутской области», который был принят 30 мая 2018 года, установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты на приобретение жилого помещения на территории Иркутской области. Размер единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 1 человека составляет 758 280 рублей.

Фото: irkobl.ru