Сергей Меняйло призвал проверить, куда потратили средства, выделенные на расселение аварийного жилья в Братске

27 июня прошло видеоселекторное совещание глав регионов, посвященное исполнению Указа Президента по расселению аварийного жилого фонда. От Иркутской области в совещании приняли участие Губернатор Сергей Левченко и главный федеральный инспектор Андрей Абрусевич.

Как сообщил глава Приангарья, на сегодняшний день в регионе расселено 95% аварийного жилого фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, это более 522 тыс. кв. м и свыше 39 тысяч граждан. Небольшое количество людей остаются не переселёнными в поселке Магистральный Казачинско-Ленского района (240 чел.), в Бодайдбо (100 чел.), Усть-Куте (300 чел.). Решение всех вопросов, связанных с переездом граждан в новое жилье, в этих территориях будет завершено до конца сентября текущего года.

По-прежнему самый большой объем не расселенного аварийного фонда в городе Братске, там до сих пор не расселено более 1000 человек.

– Мы встречались с мэром города Братска на прошлой неделе. Возникла новая цифра на завершение программы по Братску – более 400 млн рублей. К сожалению, это уже не первый, не второй и не третий случай, поэтому я принял решение еще раз направить в Братск финансовый контроль, специалисты проверят, как расходовались средства, которые выделялись городу до этого. Что касается нашей поддержки, то речь о добавлении средств может идти только после сдачи каждого конкретного дома, просто так давать деньги мы не будем, – подчеркнул Сергей Левченко.

Глава региона также проинформировал полпреда Президента о том, что прокуратурой Иркутской области возбуждено судебное производство по бездействию администраций городов Бодайбо, Усть-Кута и Братска, а также поселка Магистральный.

– Необходимо посмотреть, куда все-таки делись деньги в Братске. Совместно с Контрольно-счетной палатой региона, финконтролем и правоохранительными органами надо проверить каждую копейку. За это кто-то должен ответить по всей строгости закона, – подчеркнул полпред.

Кроме того, Сергей Меняйло поручил всем регионам актуализировать перечень аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, с адресной программой, а также расставить приоритеты в расселении такого фонда в перспективе для того, чтобы сформировать финансовую потребность федеральной поддержки для продолжения программы расселения аварийного жилого фонда.