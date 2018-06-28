У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам

Налоговые органы уже приступили к исчислению физическим лицам имущественных налогов за 2017 год. Земельный, транспортный налоги и налог на имущество за предыдущий год граждане обязаны уплатить не позднее 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФНС России по иркутской области.

В Иркутской области зарегистрировано около 500 тыс. плательщиков земельного налога, 600 тыс. плательщиков – транспортного налога и 1,2 млн плательщиков - налога на имущество, которые в прошлом году общей сложности заплатили в бюджет более 3 млрд рублей. В 2018 году в соответствии с поручением Президента Российской Федерации проведено списание налоговой задолженности физических лиц по имущественным налогам, признанной безнадежной к взысканию.

Подлежала списанию недоимка по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года и задолженность по пеням на нее. В настоящее время долги списаны у 334 тыс. граждан на сумму более 1,1 млрд рублей. Однако по начислениям за последние три года у физических лиц накопилось 2,8 млрд рублей задолженности. Налоговые органы предпринимают целый комплекс мер для ее погашения.

У работающих граждан, имеющих задолженность менее 25 тыс. рублей, ее могут взыскать через работодателя. В первом квартале этого года работодателям направлено 1,8 тыс. документов для взыскания задолженности с работников - должников, по ним поступило более 1,5 млн рублей.

При неуплате имущественных налогов в установленный срок со 2 декабря начисляют пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России. Выявив факт неуплаты налогов, инспекция направляет гражданину требование об уплате задолженности. Если налогоплательщик и после этого не уплатит задолженность, налоговый орган подает заявление о взыскании в суд. После получения исполнительного листа или судебного приказа, вступивших в законную силу, направляет должнику или организации-работодателю исполнительный документ о взыскании с него денежных средств.

Узнать о наличии или отсутствии задолженности можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России и на портале государственных и муниципальных услуг, а также посетив инспекцию. В «Личном кабинете» можно не только сверить свои расчеты с бюджетом, но и заплатить налоги и задолженность в режиме онлайн.