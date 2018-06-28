В Приангарье растёт число заброшенных земельных участков

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года в Иркутской области выявила 30749 хозяйств граждан с заброшенными земельными участками (пустующими домами), это 8,8% общего числа учтенных личных подсобных и других индивидуальных хозяйств. Еще 10 лет назад их было всего 3,7%. Стареющая деревня переживает не лучшие времена. Как сообщает Иркутскстат, об этом свидетельствует и сократившийся удельный вес личных хозяйств, занимавшихся сельхоздеятельностью (84% против 94% в 2006г.), и меньшая доля используемых сельскохозяйственных угодий (83% имеющихся площадей, против 93%), при улучшении ситуации в хозяйствах других категорий.

Заброшенный дом и неухоженная земля – это неиспользованный ресурс, утраченная возможность дополнительного производства сельхозпродукции для личного потребления и продажи излишков, экономии семейных средств.

В Иркутскстате отмечают, что показатель Приангарья – не самый худший в Сибири. Примерно на том же уровне он в Забайкальском крае (8,5%). Бережней всех к родному крову и земле относятся в Тыве, где осиротевших хозяйств – всего 3,8% от их общего числа в этой республике.

В других сибирских регионах уровень деревенской заброшенности выше. В Кемеровской области в ходе переписи насчитали 9,2% личных хозяйств, лишившихся хозяйского присмотра. В Бурятии таких хозяйств 9,8%, Красноярском и Алтайском краях – 11-12%, в Новосибирской, Омской и Томской областях, Хакасии – 13-15%.

Больше всего брошенных участков (опустевших домов) в Республике Алтай – 16,9%, степень деревенского уныния здесь в полтора раза выше, чем в целом по стране и Сибирскому федеральному округу (11,2-11,4%).