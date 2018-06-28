Нагрузка на оборудование увеличивается: промышленность в Иркутской области выросла на 2,9% за год

В 2017 году по сравнению с 2016-м промышленное производство в Иркутской области выросло на 2,9%. Однако индустриальная оснащенность позволяет существенно увеличить выпуск продукции, при условии эффективного использования имеющихся мощностей, значительная часть которых простаивает, сообщает Иркутскстат. В ведомстве уверены: простой имеет хронический характер и нередко обусловлен низким платежеспособным спросом.

На отдельных предприятиях ситуация стабилизировалась на нежелательно низком уровне. В течение ряда лет вполсилы работает оборудование по выпуску кондитерских изделий и лакокрасочных материалов, на три четверти загружены угледобывающие мощности.

Но часто положение меняется, не всегда, к сожалению, в лучшую сторону. Степень использования основных средств по первичной переработке нефти снизилась с 95% в 2010 г. до 65%, по производству железорудного концентрата - с 82 до 49%, серной кислоты – с 72 до 48%, минеральных удобрений – с 55 до 3%, масла растительного – с 73 до 12%, макаронных изделий – с 28 до 3%.

Выросла загрузка оборудования в производстве битума, нефтяных масел и пластмасс, а также пива, мяса, масла сливочного. Однако она все еще далека от проектных возможностей. Приближаются к полному использованию технологических возможностей предприятия, производящие ортопедическую обувь, полимеры винилхлорида, аминоальдегидные и другие смолы, фанеру, картон, целлюлозу (91-99%). Со 100%-й отдачей работает оборудование, выпускающее чугун и рукава из вулканизированной резины.

В тоже время практически простаивало, принося убытки и подвергаясь моральному износу, оборудование для производства обуви, шпал, бутылей, флаконов и т.д. из пластмасс, стали, машин литейных и прокатных станов (степень использования – менее 10%).

Предприятия вынуждены избавляться от ставшего ненужным оборудования. В течение года заметно сократились мощности по выпуску колбасных изделий (на 12%), кирпича керамического и добыче природных песков (на 20%). Из-за прекратившегося выпуска окон деревянных и их коробок осталось без работы и почти ликвидировано соответствующее оборудование (уменьшение на 76%).

Еще заметнее (на 79%) снизилось наличие слабо использовавшихся мощностей для производства дверей деревянных, их коробок и порогов.

За год ощутимо (на 18%) увеличилось только наличие оборудования для изготовления обуви, дополнительный выпуск может составить 50,7 тыс. пар в год.