663 выпускника СПО в Иркутской области получили дипломы с отличием

В Иркутской области 663 выпускника средних профессиональных организаций получили дипломы с отличием, 641 из них присутствовали на церемонии награждения почетными медалями «Лучший выпускник СПО», сообщает пресс-служба Правительства региона. Это бывшие студенты 61 учреждения среднего профессионального образования Ангарска, Братска, Зимы, Железногорска-Илимского, Иркутска, Нижнеудинска, Саянска, Свирска, Тайшета, Тулуна, Усолья-Сибирского, Черемхово, Шелехова, а также посёлков Бохана, Залари, Улькана, Юрты, Усть-Ордынского, Чунского, Оёка.

В торжественной церемонии, которая проходит в регионе уже восемь лет, приняли участие заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Ежегодно профессиональными организациями выпускается около одиннадцати тысяч квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для транспортной и строительной отраслей, металлургии, машиностроения, материалообработки и энергетики, сельского хозяйства, системы образования, здравоохранения, культуры, спорта, сферы обслуживания и торговли Приангарья.

– Дорогие выпускники, мастера производственного обучения, дорогие педагоги и родители, сегодня дан старт в большую жизнь для более полутысячи выпускников. В профессиональных образовательных организациях региона ребята получают 92 специальности по 50 профессиям. Самое главное, вы овладели ремеслом, стали настоящими мастерами производства, и я уверена, что у вас всё получится. Учреждения и предприятия Иркутской области очень ждут вас. Смело идите к поставленным целям, – обратилась к выпускникам Валентина Вобликова.

В настоящее время в системе профессионального образования Иркутской области действует 75 областных, 14 федеральных (в том числе находящихся в составе вузов) и семь частных профессиональных организаций. Подготовка специалистов ведётся по очной, заочной и вечерней форме обучения.

Как отметила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, количество студентов в профессиональных образовательных организациях в настоящий момент составляет более 50 тысяч человек. Ежегодно в систему профобразования поступают более 15 тысяч абитуриентов, и на протяжении последних пяти лет эта цифра растёт. Более тысячи выпускников Иркутской области по окончании профессиональных образовательных организаций ежегодно получают диплом с отличием.