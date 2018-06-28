29,5 млн рублей составила докапитализация Фонда микрокредитования Иркутской области

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Фонд микрокредитования Иркутской области докапитализирован на 29,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского.

Главной задачей Фонда является создание льготных условий, облегчающих доступ субъектов малого и среднего предпринимательства региона к финансовым ресурсам.

В течение почти двух лет с момента образования Фондом выдан 361 займ на сумму свыше 490 млн рублей.

Исходя из высокого спроса на льготное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, Фонд микрокредитования Иркутской области был докапитализирован, средства привлечены на условиях софинансирования: из федеральных источников выделили 18 млн рублей, из областных - 11,5 млн рублей.

Таким образом, общий объем капитализации Фонда на сегодня составляет 280,2 млн рублей.

– Предоставление микрозаймов – одна из наиболее востребованных мер государственной поддержки субъектов малого бизнеса. Региональный Фонд микрокредитования уже успел зарекомендовать себя среди предпринимателей как инструмент доступной финансовой поддержки, – отметил министр. – Важно отметить, что география его деятельности продолжает расширяться: займы получают предприниматели из Тулуна, Зимы, Усть-Илимска, Нижнеудинска, Качугского, Куйтунского районов и других территорий.