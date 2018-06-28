Научный центр мирового уровня планируют создать в Иркутске

Предложение по созданию в Сибири 10 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня подготовило Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя СО РАН Валентина Пармона на заседании Российской академии наук. В Иркутске предложено создать международный НОЦ «Байкал».

К 2024 году президент РФ Владимир Путин поручил создать в стране не менее 15 НОЦ мирового уровня. Они должны стать центрами интеграции академической, вузовской науки и промышленности. Согласно указу главы государства от 7 мая 2018 года, к 2024 году должно быть обеспечено присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, ведущих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций.

Вопрос вхождения Иркутской области в перечень территорий России, где будет создан научно-образовательный центр нового поколения, 14 июня 2018 года обсудили в Иркутске члены попечительского совета Иркутского государственного университета. И.о. ректора ИГУ, академик Игорь Бычков рассказал, что идея создания научно-образовательного центра нового поколения в Иркутске под названием «Байкал» родилась еще в 2014 году. Его задача – реализация потенциала природных объектов мирового значения, формирование инновационного формата интеграции науки, образования и бизнеса, а также устойчивое развитие региона на основе формирования экологически-ориентированной экономики.