Сбербанк принял участие в обсуждении стратегии развития Москвы до 2030 года

Старший вице-президент ПАО Сбербанк Теймур Штернлиб принял участие в экспертной дискуссии по стратегии развития Москвы до 2030 года, организованной департаментом информационных технологий Москвы. В рамках ток-шоу «Умный город: вызовы современности» 27 экспертов — руководителей ведущих российских компаний обсудили план по созданию в Москве «умного города».

«Говоря о развитии Москвы, мы должны строить не столько "систему 2030 года", мы должны строить систему, которая смогла бы вовремя эволюционировать и адаптироваться к изменениям. В противном случае мы всегда будем отставать. Мы как банк тоже строим такую экосистему, которая будет непрерывно развиваться вместе с клиентами», — заявил Теймур Штернлиб.

Обсуждая перспективы направления развития науки и технологий на ближайшие десятилетия в рамках дискуссии, старший вице-президент обратил особое внимание на рынок медицины.

«Мы внимательно изучаем технологии, которые позволят значительно увеличить возраст продуктивного долголетия и рассматриваем ряд компаний для инвестирования», — отметил Штернлиб.

Стратегия столицы «Умный город — 2030» разрабатывается правительством Москвы совместно с ведущими зарубежными и российскими футурологами, принимая во внимание мнение горожан. В рамках стратегии реализуется шесть направлений: «Городская среда», «Цифровая мобильность», «Городская экономика», «Безопасность и экология», «Цифровое правительство», «Человеческий и социальный капитал».