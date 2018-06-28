Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за май и 5 месяцев 2018 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и пять месяцев, закончившиеся 31 мая 2018 года.
Отчёт о прибылях и убытках
- Чистая прибыль группы ВТБ составила 87,1 млрд рублей за 5 месяцев 2018 (рост 73,9% год к году) и 19,5 млрд рублей в мае 2018 года (рост 31,8% год к году) против чистой прибыли 50,1 млрд рублей за 5 месяцев 2017 года и 14,8 млрд рублей в мае 2017 года. Чистые операционные доходы до создания резервов за 5 месяцев и в мае 2018 года выросли на 12,6% и 15,1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года;
- Чистые процентные доходы составили 198,6 млрд рублей за 5 месяцев 2018 года и 42,1 млрд рублей в мае 2018 года, увеличившись на 5,1% и 8,8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистая процентная маржа составила 4,1% за 5 месяцев 2018 года и 4,2% в мае 2018 года, оставшись без изменений по сравнению с 5 месяцами 2017 года и увеличившись на 10 б.п. по сравнению с маем 2017 года;
- Чистые комиссионные доходы составили 38,0 млрд рублей за 5 месяцев 2018 года и 7,6 млрд рублей в мае 2018 года, увеличившись на 12,1% по сравнению с 5 месяцами 2017 года и оставшись без изменений по сравнению с маем 2017 года;
- Совокупные расходы Группы на создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам, а также по прочим финансовым активам, обязательствам кредитного характера и судебным искам составили 56,9 млрд рублей за 5 месяцев 2018 года и 10,0 млрд рублей в мае 2018 года, снизившись на 19,6% и на 9,9% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Стоимость риска составила 1,6% за 5 месяцев 2018 года и 1,8% в мае 2018 года против 1,7% за 5 месяцев 2017 года и 1,0% в мае 2017 года;
- Расходы на персонал и административные расходы составили 103,3 млрд рублей по итогам 5 месяцев 2018 года и 20,3 млрд рублей в мае 2018 года, увеличившись на 1,9% и на 5,7% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение расходов и операционных доходов составило 38,5% за 5 месяцев 2018 года и 37,1% в мае 2018 года против 42,7% за 5 месяцев 2017 года и 40,3% в мае 2017 года.
Отчет о финансовом положении
- По состоянию на 31 мая 2018 года совокупные активы группы ВТБ составили 13 509,1 млрд рублей, снизившись на 0,9% в мае и увеличившись на 4,3% с начала 2018 года. Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов увеличились на 0,7% в мае и на 2,5% с начала года (10 084,4 млрд рублей по состоянию на 31 мая 2018 года; 10 013,1 млрд рублей по состоянию на 30 апреля 2018 года; 9 841,1 млрд рублей по состоянию на 1 января 2018 года). Кредиты юридическим лицам до вычета резервов увеличились на 0,3% в мае и на 1,0% с начала 2018 года, при этом кредиты физическим лицам до вычета резервов выросли на 2,0% в мае и на 6,8% с начала 2018 года;
- По состоянию на 31 мая 2018 года доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 7,3%, снизившись на 30 б.п. за месяц и увеличившись на 40 б.п. с начала 2018 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил по состоянию на 31 мая 2018 года 108,0% (104,3% по состоянию на 30 апреля 2018 года, 107,9% по состоянию на 1 января 2018 года);
- Средства клиентов выросли на 2,0% в мае и на 6,0% за 5 месяцев 2018 года до 9 692,0 млрд рублей. Средства юридических лиц выросли на 3,5% в мае и на 3,7% с начала 2018 года, средства физических лиц увеличились на 0,1% в мае и на 9,5% с начала 2018 года;
- Соотношение кредитов и депозитов (LDR) составило 95,9% по состоянию на 31 мая 2018 года по сравнению с 97,1% по состоянию на 30 апреля 2018 года и 99,6% по состоянию на 1 января 2018 года;
- По состоянию на 31 мая 2018 года достаточность капитала первого уровня составила 12,2% (12,7% по состоянию на 30 апреля 2018 года, 12,6% на 1 января 2018 года), общая достаточность капитала — 13,9% (14,4% на 30 апреля 2018 года, 14,4% на 1 января 2018 года). 23 мая 2018 года Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) одобрило выплату дивидендов по итогам 2017 года в размере 73,5 млрд рублей.
Неаудированные ключевые показатели Группы ВТБ по МСФО за май и 5 месяца 2018 года (27.06.2018, xlsx, 217 кб )