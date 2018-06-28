Примсоцбанк снизил ставки по кредитам до конца лета

Примсоцбанк объявляет о продлении срока действия кредита «Акционный» до 31 августа 2018 года. Клиентам предлагается получить наличные на сумму до 1 млн. рублей по ставке от 11,9% годовых. Кредит выдаётся на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Журналисты финансовых изданий высоко оценивают условия кредита «Акционный». Так, по мнению редакции портала BankiDirect.ru, кредит входит в ТОП-10 кредитов без справок и поручителей среди российских банков.

— «Акционный» даёт возможность реализовать все планы, которые откладывались в долгий ящик из-за недостатка финансов. При этом на Вас не ляжет чрезмерная кредитная нагрузка, — рассказала Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Какими бы не были ваши планы – ремонт в доме, путешествие, о котором давно мечтаете или подарок близкому человеку – все это можно осуществить!

Подробную информацию о кредите «Акционный» и других кредитных продуктах Примсоцбанка можно получить во всех офисах и на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.