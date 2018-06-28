Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США

Россельхозбанк 22 июня 2018 повысил ставки по вкладам физических лиц в долларах США. В среднем рост составил 0,35 процентных пункта. Максимальная процентная ставка теперь достигает 3,50% годовых.
Самым популярным вкладом в Банке является вклад «Доходный» с минимальным размером первоначального взноса 50 долларов США. Срок вклада от 31 до 1460 дней. Проценты выплачиваются по выбору клиента: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или капитализируются.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.