Совет Федерации принял закон об акционировании Почта России

Совет Федерации принял закон об акционировании ФГУП «Почта России». За принятие законопроекта проголосовали 145 сенаторов. Законопроект предусматривает, что федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» будет преобразовано в непубличное акционерное общество, 100% акций которого будет принадлежать государству. В нем прописаны нормы размещения отделений почтовой связи, а также порядок передачи имущественного комплекса предприятия из ФГУП в акционерное общество. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

«Я бы хотел сказать большое спасибо членам Совета Федерации, которые стали соавторами данного законопроекта и приняли активное участие в его доработке. Как руководитель Почты России я проехал за последний год более 30 регионов, и везде актуальна качественная работа предприятия. Формат акционерного общества со 100%-ным госучастием позволит повысить качество почтовых услуг, предоставляемых населению, и увеличить эффективность сети отделений почтовой связи», - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Справка:

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает более 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

Выручка Почты России от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8,1% (13,3 млрд рублей) и составила 178,1 млрд рублей (164,8 млрд рублей в 2016 году). Доходы Почты России увеличились по всем направлениям бизнеса. Фактическая чистая прибыль Почты России на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн рублей.