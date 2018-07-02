В Иркутске появится офис CryptoUniverse

В Иркутске открывается офис компании CryptoUniverse – главного дистрибьютора оборудования для майнинга в России от китайского гиганта Bitmain. Открытие официального представительства CryptoUniverse улучшит клиентский сервис в регионе и сделает покупку майнеров еще более простой и удобной.

На Иркутск выбор пал не случайно — спрос на майнеры и комплектующие к ним в регионе очень большой.

В новом офисе вы сможете:

получить информацию о майнинге, предлагаемом оборудовании и лично проверить каждый майнер перед покупкой;

проверить таможенную документацию;

заключить официальный договор;

оплатить покупку любым удобным способом (возможен наличный, безналичный расчет, банковские карты);

получить консультацию эксперта по настройке и установке майнеров;

сдать ваше оборудование для размещения в нашем дата-центре.

Адрес: Иркутск, БЦ «Троицкий», Бульвар Гагарина, 74.

Более подробно от открытии офиса и компании CryptoUniverse читайте в июльском номере Газеты Дело.

Технологичная площадка Cryptouniverse состоит в РАКИБ (Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна). Площадка позволяет сопровождать сразу несколько сервисов: создание платформ для хостинга физлиц, запуск облачного майнинга, а также продажа и обслуживание оборудования. Поддержка клиентов технопарка осуществляется в круглосуточном режиме.