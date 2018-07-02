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В Иркутске появится офис CryptoUniverse

2 июля 2018

В Иркутске открывается офис компании CryptoUniverse – главного дистрибьютора оборудования для майнинга в России от китайского гиганта Bitmain. Открытие официального представительства CryptoUniverse улучшит клиентский сервис в регионе и сделает покупку майнеров еще более простой и удобной.

На Иркутск выбор пал не случайно — спрос на майнеры и комплектующие к ним в регионе очень большой.

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В новом офисе вы сможете:

  • получить информацию о майнинге, предлагаемом оборудовании и лично проверить каждый майнер перед покупкой;
  • проверить таможенную документацию;
  • заключить официальный договор;
  • оплатить покупку любым удобным способом (возможен наличный, безналичный расчет, банковские карты);
  • получить консультацию эксперта по настройке и установке майнеров; 
  • сдать ваше оборудование для размещения в нашем дата-центре.

Адрес:  Иркутск, БЦ «Троицкий», Бульвар Гагарина, 74.

Более подробно от открытии офиса и компании CryptoUniverse  читайте в июльском номере Газеты Дело.

Технологичная площадка Cryptouniverse состоит в РАКИБ (Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна). Площадка позволяет сопровождать сразу несколько сервисов: создание платформ для хостинга физлиц, запуск облачного майнинга, а также продажа и обслуживание оборудования.  Поддержка клиентов технопарка осуществляется в круглосуточном режиме. 

/ СИА /
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