Более 6,5 тысяч малых и средних предприятий Иркутской области получили господдержку в 2017 году

Принимая во внимание мартовское послание Президента РФ, Правительство региона ставит задачу по наращиванию доли малого и среднего предпринимательства в структуре ВРП. Региональная политика в этой сфере направлена на повышение эффективности деятельности институтов развития и поддержки предпринимательства. Об этом сообщил губернатор Сергей Левченко во время отчета о результатах деятельности Правительства региона за 2017 год, который сегодня был представлен депутатам областного парламента на 64-й сессии Законодательного Собрания.

Значимый индикатор инвестиционной активности – это состояние дел в сфере малого бизнеса. По итогам 2017 года в Иркутской области количество зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса составило 100,7 тыс. предприятий. Почти четверть работающего населения и порядка 30 процентов от общего объема оборота всех хозяйствующих субъектов области приходится на сектор малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Благодаря реализованным мероприятиям, в 2017 году более 6,5 тыс. малых и средних предприятий получили государственную поддержку, свыше 800 рабочих мест создано субъектами малого и среднего бизнеса, получившими господдержку.

Также Правительство Иркутской области системно проводит работу по стабилизации ситуации в моногородах. По состоянию на начало 2018 года, в пяти из восьми моногородов уровень регистрируемой безработицы был ниже среднеобластного (1,09 процента).

Размер господдержки за счет средств федерального и областного бюджетов составил 1,3 миллиарда рублей.

Выполнены мероприятия по развитию комфортной городской среды, формированию благоприятных условий для развития малого бизнеса, созданию инфраструктурных объектов и реализации инвестиционных проектов. Это позволило создать около трех тысяч новых рабочих мест, благоустроить 77 дворовых территорий, три парка, 16 общественных территорий, выделить каждому моногороду по одному автомобилю скорой медицинской помощи, провести ремонт зон регистрации и ожидания приема в 11 поликлиниках, запустить новое производство резидентом ТОСЭР г. Усолье-Сибирское ООО «Усольмаш». Уже в текущем 2018 году к реализации своего проекта приступило ООО «СмартСинтез», ООО «ЛАЙМ» начнет работу в сентябре.

Правительством региона также инициировано создание ТОСЭР в моногородах Саянск и Черемхово.