В Приангарье предприниматели в сфере общественных перевозок могут взять кредит по сниженной ставке для приобретения валидаторов

Предприниматели в сфере общественных перевозок могут получить кредит по сниженной кредитной ставке по льготному займу для приобретения валидаторов в фонде микрокредитования Иркутской области. Об этом заявил министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, отвечая на вопрос депутатов регионального парламента о распространении системы единого электронного билета на территории региона. Вопрос был задан в рамках отчета губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2017 год региональному парламенту. Министр пояснил, что по поручению главы региона разработаны меры по поддержке транспортных компаний, занимающихся льготными перевозками.

– Действие системы электронного билета на территории региона будет расширяться. В течение двух лет необходимо закончить перевод общественного транспорта в крупных муниципалитетах на валидаторы. Для предпринимателей в этой ситуации фонд микрокредитования – порой единственная возможность решить финансирование этого вопроса, – отметил губернатор.

Глава региона напомнил, что в настоящее время вся система учета льготных перевозок находится на контроле областной власти. Приобретен аппаратно-программный комплекс «Автоматизированная система учёта и оплаты поездок льготных категорий граждан на общественном транспорте». С 1 июля 2017 года ведется учет поездок граждан в территориях, где введены электронные проездные – Иркутске, Усолье, Ангарске, Братске, Киренске. На сегодняшний день на территории Иркутской области 20% льготников пользуются бумажными билетами и 80% – электронными.

По области по электронной системе работают 23 перевозчика, которые осуществляют 341 маршрут, из них 7 муниципальные предприятия.

Жители всех муниципалитетов региона, кроме Иркутска, смогут воспользоваться социальными проездными на всех территориях, где введена электронная система., сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

По поручению Губернатора с 1 апреля 2018 года количество поездок для льготных категорий граждан на проезд на всех видах транспорта (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении увеличено с 30 до 50 поездок в месяц. Глава региона еще раз напомнил, что после мониторинга ситуации будет рассмотрен вопрос о снятии ограничения количества поездок для льготных категорий граждан.

