Расходы на социальную сферу в Иркутске увеличены на 300 миллионов рублей

Дополнительные средства будут выделены на оплату труда работников бюджетной сферы в связи с повышением минимального размера заработной платы, на ремонт учреждений города и укрепление их материально-технической базы. Предусмотрены средства на проектирование и строительство пристроев к школам №29, №14 и №75.

Это стало возможным из-за увеличения доходной части бюджета города на 2018 год на 4,2 млрд рублей. Соответствующее решение принято Думой Иркутска на очередном заседании. Как сообщила заместитель мэра – председатель комитета по бюджетной политике и финансам Альфия Валиулина, это связано с изменением прогноза поступлений по собственным доходам, предоставлением межбюджетных трансфертов.

По словам Альфии Валиулиной, на 312 млн увеличен прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов городского бюджета. В бюджете учтены предоставленные городу субсидии на общую сумму 3,3 млрд рублей, из которых около 3 млрд рублей составляют средства федерального бюджета в результате участия Иркутска в федеральных государственных программах.

Как сообщает пресс-служба мэрии Иркутска, целевые средства выделены на софинансирование значимых для города проектов: строительство объектов социальной сферы, ремонт автомобильных дорог, реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега, комплектование учебным оборудованием школы №19, обеспечение жильем молодых семей, реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды, реализацию проектов народных инициатив и другие мероприятия. Дополнительно учтено 237 млн рублей субвенций на осуществление государственных полномочий.

– Уточнение расходной части бюджета произведено с учетом дополнительных доходов, целевых межбюджетных трансфертов, полученной экономии и перераспределения ассигнований между статьями бюджета, – отметила Альфия Валиулина.

В сферу городского хозяйства также будет дополнительно направлено более 300 млн рублей. В том числе на 145 млн рублей увеличен объем субсидий муниципальным транспортным организациям для обеспечения пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам. В сфере дорожного хозяйства запланированы средства на ремонт и диагностику автомобильных дорог и мостов, ремонт тротуаров, обустройство пешеходных переходов. 16 млн рублей дополнительно выделено на благоустройство дворовых территорий.

25 млн запланировано на устройство линий наружного освещения, в том числе на территории частного сектора. 14 млн рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов посредством долевого финансирования. На 16 млн рублей уменьшено обслуживание муниципального долга в связи с оптимизацией долговой политики.

С учетом изложенных изменений объем расходов бюджета города Иркутска в 2018 году составит 20,2 млрд рублей.

– Больше всего средств будет традиционно направлено в социальную сферу, также учтены дополнительные средства для сферы городского хозяйства и выполнения других обязательств. Все запланированные мероприятия будут выполнены в полном объеме. Дефицит бюджета при этом не увеличится, – отметил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.