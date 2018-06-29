Сергей Левченко: Иркутская область ушла от бюджета выживания со значительным государственным долгом и перешла к бюджету развития

Отчет губернатора Иркутской области о результатах деятельности Правительства региона за 2017 год 28 июня был представлен депутатам областного парламента на 64-й сессии Законодательного Собрания. Сергей Левченко рассказал о состоянии бюджетной сферы, ситуации в экономике, инвестиционных, социальных и иных направлениях деятельности, пишет пресс-служба регионального Правительства.

– По абсолютному большинству показателей в Иркутской области наблюдается положительная динамика. Регион развивается, и это видят обычные люди. Не все проблемы решены, но уже многое удалось сделать, – сказал Сергей Левченко. – Таких объемов строительства социальных объектов у нас не было долгие годы. Мы существенно увеличили доходную часть бюджета, как следствие обеспечили рост расходов, в том числе на социальные нужды. Мы ушли от бюджета выживания со значительным государственным долгом и перешли к бюджету развития. Коллеги, я хочу вас поблагодарить за совместную работу. Исполнительная и законодательная власть – это два весла одной лодки. Считаю, что конструктивная дискуссия в нашей работе помогла добиться высоких результатов.

В 2017 году Иркутская область улучшила свои позиции в федеральных рейтингах. В рамках Указа Президента проводилась оценка эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ. По итогам социально-экономического развития Иркутская область заняла девятое место среди всех регионов РФ и в конце 2017 года получила грант размере 714,3 млн рублей.

В декабре 2017 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило кредитный рейтинг Иркутской области до уровня суверенного рейтинга РФ «ВВ+», прогноз «Стабильный», это максимально возможный уровень для субъекта Федерации.

Также в рамках рейтинга регионов по уровню развития ГЧП по итогам 2017 года Иркутская область продемонстрировала наибольший рост среди всех субъектов Российской Федерации (+27 позиций) и заняла 19 место.

Параметры бюджета региона положительно выделяются на фоне общероссийских тенденций. В 2017 году доходы областного бюджета увеличились на 11,1 миллиарда рублей (а за два последних года более чем на 32 миллиарда рублей). Благодаря этому, на 8,2% вырос уровень обеспеченности населения налоговыми и неналоговыми доходами консолидированного бюджета и составил 59 тыс. рублей на человека – это второе место в СФО и 19 в России.

Проводимая Правительством региона политика по управлению государственным долгом позволила сократить его объем на 1,1% к 2016 году и сохранить на экономически безопасном уровне.

Показатели, характеризующие развитие экономики, также демонстрируют рост. Сводный индекс промышленного производства составил 102,9 процента, что почти на два процентных пункта выше, чем в РФ.

На фоне стабилизации экономической обстановки в стране валовой региональный продукт региона (ВРП) в сопоставимых ценах по итогам 2016 года составил 102,8 процента (1 триллион 69 миллиардов рублей), по предварительной оценке 2017 года ВРП в сопоставимых ценах вырос и составил 103,4 процента (1 триллион 237 миллиардов рублей).

По итогам года индекс промышленного производства по направлению «добыча полезных ископаемых» составил 103,3 процента, в том числе рост добычи топливно-энергетических полезных ископаемых по итогам года составил 114,6 процента. Развитию отрасли способствовало освоение нефтегазовых месторождений и добыча жидких углеводородных ресурсов.

– Вы видите, многие отрасли, относящиеся к обрабатывающим производствам, растут гораздо быстрее, чем добывающие производства. Наибольший рост по сравнению с 2016 годом произошел в производстве лекарственных средств и материалов (на 37 процентов), производстве химических веществ (на 31 процент), производстве напитков (на 16 процентов), а также в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 16 процентов), – сообщил губернатор.

Активизации экономического роста способствует политика по поддержке промышленности. Был создан региональный Фонд развития промышленности Иркутской области. Сейчас на рассмотрении в РФРП находится 14 проектов.

В рамках программы «Развитие промышленности» семи предприятиям региона были предоставлены субсидии в объеме 54 млн рублей.

В течение года продолжалась работа по оптимизации налоговых льгот и совершенствованию законодательства. В результаты были подготовлены изменения в областной закон №60-оз, которые предусматривают поэтапный переход на адресное предоставление налоговых льгот через заключение специальных инвестиционных контрактов. Вчера на 64-й сессии Законодательного Собрания этот закон был принят. Также в ноябре 2017 года были внесены изменения в 75-оз в части расширения перечня организаций, освобождающихся от уплаты налога на имущество.

Продолжается развитие партнерских отношений с компаниями, работающими на территории региона. В 2017 году действовало 37 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, общий объем договоренностей которых по перечислению налогов составил более 35 млрд рублей, а по финансированию социальных мероприятий было привлечено 1 млрд 270 млн рублей.

В 2017 году были выделены средства в объеме 124,4 млн рублей на строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала». В настоящее время в ОЭЗ зарегистрировано семь компаний-резидентов с общим объемом инвестиций свыше 2 млрд рублей. Планируется, что к 2027 году будет создано 631 рабочее место и уплачено 1,9 млрд рублей налогов во все уровни бюджетной системы РФ.