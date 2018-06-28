Сбербанк запустил акцию «Фанаты малого бизнеса»

Сбербанк запустил акцию «Фанаты малого бизнеса» в поддержку ввода новой линейки тарифов для предпринимателей. Акция призвана подчеркнуть заинтересованность банка в развитии малого бизнеса. Банк снимает финансовые барьеры перед фанатами своего дела, предлагает им своего рода тест-драйв для выбора лучших решений.

В акции могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, не имеющие расчетного счета в Сбербанке. Каждый из них сможет выбрать подходящий пакет услуг, пользоваться которым ему будет выгодно и удобно.

При подключении до 15 июля 2018 г. одного из трех пакетов услуг («Удачный сезон», «Хорошая выручка», «Активные расчеты») в течение трех месяцев абонентская плата составит 1 рубль в месяц. Акция позволит предпринимателям сэкономить до 12 тыс. руб. на расчетно-кассовом обслуживании.

Пакеты входят в обновленную линейку тарифов Сбербанка для малого бизнеса, включающую нынешний бестселлер «Легкий старт». «Удачный сезон» подходит для ведения сезонного бизнеса, а также организациям с невысокой транзакционной активностью. «Хорошая выручка» благодаря сниженному тарифу на внесение наличных подойдет тем, кто часто вносит выручку (например, предприятиям розничной торговли). Пакет услуг «Активные расчеты» создан специально для организаций, которые отправляют много платежей.

Со всеми условиями акции можно ознакомиться на сайте Сбербанка http://www.sberbank.ru/start.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50 % акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru