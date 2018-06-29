Сергей Левченко: Развитие социальной инфраструктуры всегда было в приоритете у Правительства региона

В Иркутской области на строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений в 2017 году был выделен 1 миллиард 857 миллионов рублей, что позволило выполнить капитальный ремонт в 43 организациях и завершить строительство четырех поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области со ссылкой на слова главы региона Сергея Левченко в рамках отчета о работе Правительства Иркутской области за 2017 год перед депутатами Законодательного Собрания Приангарья.

Глава региона отметил, что в Приангарье продолжается работа по обеспечению укомплектованности медицинскими работниками, в 2017 году количество врачей увеличилось на 146 человек. В 2017 году успешно окончили обучение около 1800 студентов, трудоустроились – более 80% выпускников.

– Растет доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Благодаря развитию спортивной инфраструктуры каждый четвертый житель области регулярно занимается спортом. Так, в 2017 году завершено строительство четырех физкультурно и спортивно-оздоровительных комплексов и начато строительство шести. Осуществлялось строительство 27 плоскостных спортивных сооружений, обеспечен ввод трех хоккейных кортов и 11 многофункциональных спортивных площадок, – подчеркнул губернатор.

Сергей Левченко также отметил, что на постоянной основе проводится работа по повышению качества предоставления услуг в сфере образования.

– Доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет сохраняется на уровне 100%. Уровень обеспеченности кадрами образовательных организаций составляет 99,1%. В образовательные организации Иркутской области приняты на работу 769 молодых специалистов, что на 29% больше чем в 2016 году, – пояснил глава региона.

Также губернатор сообщил, что в 2017 году завершены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и проектированию 27 школ и 11 детских садов.

Для обеспечения доступа детей и молодежи к современному оборудованию в регионе действует четыре центра молодежного инновационного творчества, из них два открыты в 2017 году. Также стартовал проект по созданию детского технопарка «Кванториум».

Кроме того, в этот период начато строительство четырех домов культуры.