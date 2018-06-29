Работа по увеличению объема инвестиций для сельского хозяйства Иркутской области будет продолжена

Работа над увеличением объема инвестиций для сельского хозяйства Приангарья будет продолжена. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании 64-ой сессии Законодательного собрания, в рамках которой был рассмотрен отчет о результат деятельности Правительства области за 2017 год, пишет пресс-служба регионального Правительства.

– Объем государственной поддержки сельского хозяйства только за счет средств областного бюджета составил 2,1 млрд рублей, что на 40% выше уровня прошлого года. Это позволило собрать рекордный урожай зерна – 872 тысяч тонн, 113% к уровню 2016 года. В регионе введено в оборот 39 тыс. гектаров неиспользуемой ранее пашни, в текущем году планируется ввести не менее 25 гектаров, – подчеркнул губернатор.

В рамках доклада глава региона сообщил, что 69 начинающих фермеров получили гранты на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, еще семь на развитие семейных животноводческих. Также гранты были предоставлены пятерым фермерам на развитие семейных молочных животноводческих ферм. Построены, реконструированы и введены в эксплуатацию пять молочно-товарных ферм, шесть семейных животноводческих ферм. По итогам 2017 года в Иркутской области произведено 158 тысяч тонн мяса (101% к уровню 2016 года), 458 тысяч тонн молока (102%).

Сергей Левченко также обратил внимание, что объем производства продукции сельского хозяйства составил в прошлом году 66 млрд рублей, или 100,4% в сопоставимых ценах к 2016 году, индекс инвестиций в основной капитал по предприятиям сельского хозяйства составил 112,7%. Напомним, для стимулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе области с 2016 года продолжается реализация экономически значимых проектов, которые направлены на развитие отраслей сельского хозяйства.

– Благодаря реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» улучшили свои жилищные условия 159 семей, введен 21 ФАП, одна школа, три хоккейных корта в сельской местности. По мероприятиям развития инженерной инфраструктуры было построено 17 км водоразводящих сетей, 10,2 км газопровода, 4,5 км автомобильных дорог, – сказал губернатор.

Напомним, что в текущем году в Приангарье по подпрограмме устойчивого развития сельских территорий ведется строительство 63 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Продолжено строительство четырех школ, 21 фельдшерско-акушерского пункта, 27 плоскостных спортивных сооружений. В трех муниципальных образованиях Иркутской области будет строиться локальный водопровод, а в восьми муниципалитетах – дома культуры.

В рамках заседания губернатор ответил на вопросы касающиеся развития в агропромышленном комплексе направления переработки продукции. Сергей Левченко пояснил, что для Правительства региона приоритетом является создание механизма полного цикла переработки – от заготовки до выпуска готовой продукции. Министерство сельского хозяйства Приангарья ведет разработку областной подпрограммы по развитию, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции местного производства.