Юрий Чайка: Необходимо побуждать власти и бизнес устанавливать очистное оборудование на Байкале

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка призвал региональных коллег побуждать предпринимателей и органы государственной власти на прибайкальской территории устанавливать очистного оборудования для стоков предприятий на совещании в Иркутске, сообщает ТАСС.

«Мерами прокурорского реагирования побуждать юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления к установке очистного оборудования на сооружениях, стоки которых поступают на водосборную площадь озера Байкал и реки Ангара», – цитирует слова генпрокурора ТАСС.

Он также посоветовал Байкальскому межрегиональному природоохранному прокурору во взаимодействии с прокурорами Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области обмениваться данными о фактах выброса загрязняющих веществ с Росгидрометом и Росприроднаднадзором.

Кроме того, Юрий Чайка призвал прокуроров при работе обращаться к Общероссийскому народному фонду и региональным экологическим организациям, а также контролировать отбор региональных операторов по обращению с ТБО и установление единого тарифа на вывоз и утилизацию мусора.