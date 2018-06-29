В Иркутской области снизился отток населения из региона

В Иркутской области повышается качество жизни населения. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко в рамках отчета о работе Правительства Иркутской области за 2017 год перед депутатами Законодательного собрания Приангарья.

Фото: irkobl.ru

Губернатор пояснил, что за пять месяцев 2018 года реальные располагаемые доходы впервые с 2013 года имеют положительную динамику, увеличившись на 0,5%, пишет пресс-служба регправительства.

– Среднемесячная заработная плата работников, по предварительным данным, в 2017 году составила 37,6 тыс. рублей, что на 6,5% выше, чем в 2016 году. По этому показателю Иркутская область находится на третьем месте по СФО и 21 в Российской Федерации. В январе-мае 2018 года среднемесячная номинальная заработная плата, по оценке, выросла на 9,9% до 40,5 тыс. рублей. Реальная начисленная заработная плата в 2017 году выросла на 2,7% к прошлому году, т.е. впервые за три года имеет положительную динамику. За 5 месяцев 2018 года рост более существенный – 7%. Этому способствует в том числе реализация «майских» Указов Президента по повышению заработной платы бюджетников. По итогам 2017 года по всем категориям работников были достигнуты показатели, рекомендуемые Правительством Российской Федерации, – подчеркнул Сергей Левченко.

Глава региона также отметил, что демографическая ситуация по итогам 2017 года характеризуется положительным естественным приростом. Вместе с тем, 2017 году наблюдалось снижение оттока населения – с 7 до 6 тысяч человек.

– Правительством региона принимаются всесторонние меры по стабилизации численности населения. Одной из таких мер поддержки является предоставление земельных участков и жилых помещений многодетным, молодым семьям, детям-сиротам, – сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что многодетным семьям на территории Иркутской области предоставлены 516 земельных участков. Жилыми помещениями обеспечено 756 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 14% выше уровня прошлого года. Выданы свидетельства на приобретение (строительство) жилья 241 молодой семье, что на 39 семей больше, чем в прошлом году. Также выдано 248 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретения) жилья в сельской местности, из них 173 свидетельства для молодых семей и молодых специалистов.

Также в регионе сохраняется положительная динамика по сокращению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Если по состоянию на начало 2017 года число детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 18,5 тыс. человек, то на начало 2018 года их численность снизилась на 6% до 17 тыс. человек.

– На территории области в установленные сроки и в полном объеме предоставлялись все гарантированные меры социальной поддержки – ими воспользовались почти 608 тысяч жителей. Услуги в учреждениях социального обслуживания получили 269 тысяч человек, отдыхом и оздоровлением были охвачены свыше 260 тысяч детей, – подчеркнул губернатор.