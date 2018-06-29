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РСХБ увеличил выдачу ипотеки в 2,4 раза

29 июня 2018

АО «Россельхозбанк» в 2,4 раза увеличил объемы выдачи ипотечных кредитов по сравнению с показателями прошлого года. С начала 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму более 60 млрд рублей, в том числе 21,6 млрд рублей – на рефинансирование ипотечных заемщиков. Банк стабильно входит в число лидеров ипотечного рынка, предлагая одни из наиболее привлекательных условий кредитования и рефинансирования займов, полученных в сторонних банках.

РСХБ постоянно совершенствует условия кредитования на приобретение жилья, повышая доступность недвижимости для розничных клиентов. В 2018 году Банк увеличил максимальную сумму кредита до 60 млн рублей, возраст потенциального заемщика – до 75 лет, а также снизил требования к первоначальному взносу. В рамках совместных программ и акций с застройщиками клиенты РСХБ могут приобрести жилье на специальных условиях – по сниженной ставке от 4,85% годовых, а также воспользоваться «ипотечными каникулами» при покупке недвижимости в отдельных объектах.

По состоянию на 01.06.2018 ипотечный портфель Банка достиг 213 млрд рублей, увеличившись за январь-май текущего года на 17%.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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