«Волшебные мили» ждут участников акции Примсоцбанка и S7 Airlines

Примсоцбанк совместно с S7 Airlines запускает акцию «Волшебные мили» для владельцев карт «Примсоцбанк – S7 Priority». В период с 1 июля по 31 августа 2018 её участники могут получить от 8500 бонусных миль.

Участие в акции могут принять новые и действующие держатели карт «Примсоцбанк – S7 Priority». Бонус от 5500 миль получит каждый, кто зарегистрируется в акции «Летний отдых» на сайте авиакомпании и совершит перелёт по одному из акционных направлений. Дополнительный бонус в 3000 миль ждёт клиентов Банка, которые до 31 августа совершат транзакции по карте на сумму от 60 тысяч рублей.

— Лето – отличный период для путешествий. Рассчитываясь картой, подключенной к программе S7 Priority, вы сделаете свой отпуск гораздо выгоднее, — рассказал Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» — Тратьте в своё удовольствие, а карта сама заработает вам на билеты.

Помимо бонусов, на карту будут начисляться мили из расчёта 60/55 рублей за 1 милю, в зависимости от тарифного плана карты. Таким образом, участнику акции будет начислено от 9500 миль при выполнении всех условий.

Подробную информацию об условиях акции можно получить во всех офисах и на сайте Банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В состав акционеров Банка входит Европейский банк реконструкции и развития. В рейтинге крупнейших банков России, по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 97 место по ключевым показателям деятельности. Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 55 точек присутствия в 24 населенных пунктах России, в том числе 7 филиалов в Приморском, Хабаровском, Камчатском крае, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской области, Москве и Санкт-Петербурге.