Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам «Доход» и «Комфорт» в долларах США

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам видов «Доход» и «Комфорт» в долларах США.

По линейке вкладов «Доход» (в том числе в пакетах услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет»), вне зависимости от срока вклада ставки повышены – на 0,3% годовых.

По линейке вкладов «Комфорт» (в том числе в пакетах услуг «Турбо», «Приоритет», «Статус» и «Прайвет») со срочностью от 6 до 24 месяцев – на 0,2% годовых.

Таким образом, процентные ставки по линейке «Доход» в долларах США повышены до 3% годовых, а по линейке вкладов «Комфорт» до 1,9% годовых.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг и вкладов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».