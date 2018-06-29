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Связь-Банк и Mastercard предлагают принять участие в акции «Проведи лето #бесценно»

29 июня 2018

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) предлагает клиентам – держателям карт Mastercard до 31 июля 2018 года принять участие в акции «Проведи лето #бесценно».

По картам Mastercard Связь-Банка уже доступны самые интересные предложения и скидки от 10 до 15%:

  • в магазинах Шереметьево Duty Free Heinemann;
  • на десерты и кофе с собой в сети «Шоколадница»;
  • на Центральном рынке Москвы;
  • в сети кинотеатров «Формула кино»;
  • в онлайн-сервисе «Киноход»;
  • при приобретении билетов на сайте glavclub.com.

Подробнее о правилах акции – по ссылке. 


/ СИА /
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