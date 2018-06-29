ВТБ предоставил ООО «Недра» кредит на 500 млн рублей

Банк ВТБ в Тюменской области подписал кредитные соглашения с ООО «Недра» на общую сумму 500 млн рублей сроком до трех лет.

Заемные средства направлены на финансирование текущей деятельности компании, в том числе на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту нефтегазовых скважин. Завершение проектов планируется к 2020 году.

«Банк ВТБ сотрудничает с ООО «Недра» с августа 2017 года, и за это время компания подтвердила свою репутацию надежного партнера. Уверен, что наше успешное и плодотворное сотрудничество позволит компании выйти на новый этап развития и укрепить свои позиции на рынке», — отметил руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

ООО «Недра» является независимым сервисным предприятием нефтяной отрасли. Предоставляет услуги в нефтегазовом секторе, осуществляя все виды работ по ремонту нефтяных и газовых скважин. География деятельности компании охватывает Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Сербию.