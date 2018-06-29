ВТБ открыл офис на территории МФЦ на юго-западе Москвы

28 июня при участии мэра Москвы Сергея Собянина состоялось торжественное открытие второго флагманского центра «Мои документы». Традиционно на территории МФЦ работает отделение банка ВТБ.

Помимо стандартных услуг (оформление паспорта, водительских удостоверений, ИНН, социальной карты, постоянной или временной регистрации, договора дарения или наследства), посетителям доступны регистрация транспортных средств, услуги малому бизнесу, а также дополнительные сервисы: медицинские и нотариальные услуги и театральная касса.

На территории МФЦ клиенты также могут оформить интересующие банковские продукты: потребительские кредиты и карты, вклады и накопительные счета, платежи и переводы, а также получить консультацию по ипотеке. Отделение банка по обслуживанию клиентов — физических лиц работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 22.00 без перерыва.

Владимир Верхошинский, член правления ВТБ, отметил: «Первый офис банка на территории МФЦ мы открыли в начале текущего года. На сегодняшний день его посещают до 1000 человек в день. Мы продолжим принимать активное участие в городском проекте, поскольку получение муниципальных и банковских услуг на одной площадке очень удобно для горожан».

ВТБ также участвует в проекте по созданию МФЦ для бизнеса. Многофункциональные центры для предпринимателей уже действуют в офисах банка в Ижевске, Волгограде и Новосибирске. Перечень услуг, которые предоставляются малому бизнесу, насчитывает более 130 наименований: государственные, муниципальные и другие.