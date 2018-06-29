Альфа-Банк предоставил 3 млрд рублей «МРСК Юга»

Альфа-Банк предоставил 3 миллиарда рублей «Межрегиональной распределительной сетевой компании Юга» («МРСК Юга»), входящей в состав ПАО «Россети». Кредит выдан на 3 года в рамках ранее утвержденных банком лимитов. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущих обязательств «МРСК Юга».

«Альфа-Банк заинтересован в расширении взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшими инфраструктурными предприятиями России», — отметил член Правления Альфа-Банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

«Предоставленные Альфа-Банком заемные средства позволили обществу оптимизировать кредитный портфель, и в том числе, снизить процентную ставку по действующим договорам. В дальнейшем они также окажут поддержку в обеспечении надежности электросетевой инфраструктуры на территории присутствия ПАО «МРСК Юга», — подчеркнул Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «МРСК Юга» Борис Эбзеев.

Напомним, ранее в апреле текущего года Альфа-Банк выиграл соответствующий конкурс на предоставление кредитных ресурсов ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».

ПАО «МРСК Юга» занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче электроэнергии в Южном федеральном округе. Осуществляет транспортировку электроэнергии на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Входит в состав крупнейшей электросетевой компании России — ПАО «Россети».

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.