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Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает новый вклад - «Даешь 7:5»

29 июня 2018

28 июня 2018 года. Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый сезонный вклад с выгодными условиями «Даешь 7:5».

Вклад АТБ стартует с 28 июня в рублях РФ на срок до 6 месяцев, минимальная сумма – 50 000 рублей, максимальная – не ограничена. Максимальная ставка по вкладу составляет 7,5% в зависимости от длительности вклада. Депозит не подразумевает пополнения и частичного снятия. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада «Личный счет» (до востребования). Выплата процентов осуществляется в конце срока хранения вклада. Оформить вклад можно до 31 июля.

Комментирует Александр Парамонов, директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу: "АТБ постоянно обновляет линейку вкладных продуктов для физических лиц, откликаясь на запросы и ожидания клиентов. Именно поэтому наши предложения пользуются большим спросом. Депозиты Азиатско-Тихоокеанского банка традиционно входят в ТОП лучших предложений на рынке благодаря выгодным условиям и привлекательной процентной ставке. Вклад «Даешь 7:5 прогнозируемо станет еще одним популярным продуктом Азиатско-Тихоокеанского банка".

Более подробную информацию можно получить на сайте: www.atb.su или позвонив по телефону: 8 -800-100-1-321.


/ СИА /
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