Школу на на 616 мест строят в Лесном микрорайоне Иркутска

Фото: admirk.ru

В иркутском микрорайоне Лесной приступили к строительству новой школы на 616 мест. Идет устройство котлована, забивка свай. В соответствии с проектом здесь предусмотрены классы для обучения, спортивный и актовый залы, бассейн, благоустройство прилегающей территории, обустройство стадиона и детской площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На выездном совещании по строящимся социальным объектам мэр города Дмитрий Бердников отметил:

– Сегодня это один из ключевых объектов. Школу в этом микрорайоне ждали уже давно! Основная задача – выполнить работы качественно и в заявленные сроки. Планируем сдать этот объект уже в конце следующего лета.

Кроме этого, Дмитрий Бердников посетил еще четыре строительные площадки. В частности, проверил начало работ по возведению учебного блока на 500 мест на территории гимназии № 25. Здесь ведется расчистка территории, подготовка к устройству котлована. Планируемый срок сдачи объекта – лето 2019 года.

Также в Иркутске приступили к строительству трех новых детских садов. Дошкольное учреждение на 350 мест в микрорайоне Ново-Ленино строится с марта текущего года и имеет высокую степень готовности. Завершен монтаж каркаса здания, приступили к работам по наружным коммуникациям. Объект планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2018 года. В здании детского сада предусмотрены специализированные помещения для работы с детьми – бассейн, спортивный зал, зал для музыкальных занятий, компьютерный класс, методический кабинет, кабинет логопеда, пищеблок, медицинский кабинет, столярная мастерская. На территории детского сада обустроят прогулочные веранды, игровые комплексы, детские и спортивные площадки, выполнят озеленение, установят теневые навесы и малые архитектурные формы.

До конца этого года также будут достроены два новых детских сада на 110 мест каждый на улицах Академика Бурденко и Касаткина. На строительных площадках уже ведутся все необходимые работы. Отставаний от графика нет.

Все объекты строятся в рамках различных государственных программ на условиях софинансирования из федерального, регионального и городского бюджетов. Из местного бюджета на эти цели выделено около 280 млн рублей.