Движение транспорта по улицам Октябрьской Революции, Франк-Каменецкого и Карла Либкнехта в Иркутске будет ограничено

С 30 июня по 2 июля будет закрыто движение транспорта по проезду, соединяющему улицы Октябрьской Революции и Франк-Каменецкого.

Со 2 по 6 июля по улице Октябрьской Революции будет частично ограничено движение транспорта в районе здания №2/1. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на канализационных сетях.

С 21:00 29 июня до 6:00 2 июля будет закрыт для проезда участок улицы Карла Либкнехта от ул. Трилиссера до ул. Красных Мадьяр. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.

О данных изменениях сообщили в пресс-службе аминистрации Иркутска.